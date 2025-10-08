fechar
Vale Tudo |

Que horas começa Vale Tudo hoje (08/10)? Freitas tem atitude suspeita sobre Odete!

Todos querem saber quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"! A vilã da novela serpa enterrada e as investigações continuam com muito mistério.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/10/2025 às 18:28
Freitas em "Vale Tudo"
Freitas em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

O mistério continua em "Vale Tudo"!

No capítulo desta quarta (8), a investigação do assassinato continua em meio ao enterro de Odete (Deborah Bloch) e trocas de acusações entre os suspeitos. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (08/10)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete.

Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Leia Também

Resumo de Vale Tudo - amanhã (09/10)

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (08/10)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (08/10) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vão ao ar os dois primeiros episódios da série "Segredos de Família", no Espiadinha Globoplay.

Leia também

Sonia Abrão se irrita com cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo: ‘Nada a ver’
odete roitman

Sonia Abrão se irrita com cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo: ‘Nada a ver’
Morte de Odete Roitman em Vale Tudo deixou pistas para o público
Globo

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo deixou pistas para o público

Compartilhe

Tags