Que horas começa Vale Tudo hoje (08/10)? Freitas tem atitude suspeita sobre Odete!

Todos querem saber quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"! A vilã da novela serpa enterrada e as investigações continuam com muito mistério.

Clique aqui e escute a matéria

O mistério continua em "Vale Tudo"!

No capítulo desta quarta (8), a investigação do assassinato continua em meio ao enterro de Odete (Deborah Bloch) e trocas de acusações entre os suspeitos. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (08/10)

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete.

Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Resumo de Vale Tudo - amanhã (09/10)

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (08/10)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (08/10) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vão ao ar os dois primeiros episódios da série "Segredos de Família", no Espiadinha Globoplay.