Quem foi Leonardo na primeira versão de Vale Tudo? Relembre trama original

Leonardo já deu muito o que falar no remake de "Vale Tudo"! Relembre papel do filho de Odete e irmão gêmeo de Heleninha na versão original.

Um personagem improvável movimentou a trama de "Vale Tudo" nas últimas semanas: Leonardo, interpretado por Guilherme Magon.

Escondido por Odete (Deborah Bloch) durante anos, o herdeiro da TCA foi vítima de um acidente com um veículo dirigido pela própria mãe, que resolveu culpar Heleninha (Paolla Oliveira) pela tragédia.

Relembre abaixo como foi o papel de Leonardo na novela original, de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Vale Tudo: Quem era Leonardo na primeira versão?

Na primeira versão de "Vale Tudo" Leonardo chegou a aparecer, nem mesmo em flashbacks.

O irmão gêmeo de Heleninha (Renata Sorrah) era apenas citado, e assim como no remake, acreditava-se que ela tinha sido a responsável por sua morte. Diferente da nova versão, ele estava, de fato, morto.

No fim da novela, Raquel (Regina Duarte) encontrava a empregada Ruth, que expunha Odete (Beatriz Segall) como a grande culpada pelo acidente do filho.

Após a verdade vir à tona, Odete era assassinada misteriosamente.

Qual é o final de Leonardo em Vale Tudo?

Ainda não foi divulgado qual será o desfecho de Leonardo em "Vale Tudo". Durante a trama, chegou a circular na imprensa o boato de que ele estaria fingindo que está com sequelas.

Porém, as cenas do acidente e pós-acidente exibidas deixam pouca margem para que isso seja verdade. Com isso o personagem não deve ser o assassino de Odete, como já foi cogitado por muitos internautas.

O último capítulo de "Vale Tudo" vai ao ar em 17 de outubro.