Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Cena icônica de Marco Aurélio na primeira versão terá mudança importante

Marco Aurélio vai se dar bem em "Vale Tudo"? O vilão terá uma cena muito semelhante à "cena da banana" na versão original, mas com um porém!

Por Thallys Menezes Publicado em 02/10/2025 às 19:54
Marco Aurélio em Vale Tudo
Marco Aurélio em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Marco Aurélio sairá impune de seus crimes em "Vale Tudo"?

O vilão interpretado por Alexandre Nero passou a trama cometendo fraudes e embolsando milhões da TCA pelas costas de Odete Roitman (Deborah Bloch).

Na primeira versão da novela, quando foi vivido por Reginaldo Faria, o personagem fugia do Brasil e nunca pagava por seus feitos. Porém, será que isso se repetirá no remake de Manuela Dias?

Vale Tudo: Desfecho de Marco Aurélio terá mudado

Assim como o original, o Marco Aurélio de Alexandre Nero também aparecerá dando uma banana para o Brasil dentro de um jatinho. A cena foi marcante em 1988, quando se tornou um símbolo da crítica da novela à impunidade no país.

Porém, ao contrário da primeira versão, ele não concretizará a fuga ao lado de Leila (Carolina Dieckmmann) e Bruno (Miguel Moro). 

Antes de decolar, o personagem será preso juntamente com a esposa, segundo a colunista Carla Bittencourt.

O site revela que os dois terminarão a trama fora da cadeia, mas com tornozeleira eletrônica, em contraste com a impunidade original.

A matéria também menciona rumores de que, na verdade, Odete Roitman, possa repetir o gesto da banana, caso sua morte na trama seja forjada, uma das possibilidades ventiladas na imprensa.

"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro.

