Vale Tudo: Cena icônica de Marco Aurélio na primeira versão terá mudança importante
Marco Aurélio vai se dar bem em "Vale Tudo"? O vilão terá uma cena muito semelhante à "cena da banana" na versão original, mas com um porém!
Marco Aurélio sairá impune de seus crimes em "Vale Tudo"?
O vilão interpretado por Alexandre Nero passou a trama cometendo fraudes e embolsando milhões da TCA pelas costas de Odete Roitman (Deborah Bloch).
Na primeira versão da novela, quando foi vivido por Reginaldo Faria, o personagem fugia do Brasil e nunca pagava por seus feitos. Porém, será que isso se repetirá no remake de Manuela Dias?
Vale Tudo: Desfecho de Marco Aurélio terá mudado
Assim como o original, o Marco Aurélio de Alexandre Nero também aparecerá dando uma banana para o Brasil dentro de um jatinho. A cena foi marcante em 1988, quando se tornou um símbolo da crítica da novela à impunidade no país.
Porém, ao contrário da primeira versão, ele não concretizará a fuga ao lado de Leila (Carolina Dieckmmann) e Bruno (Miguel Moro).
Antes de decolar, o personagem será preso juntamente com a esposa, segundo a colunista Carla Bittencourt.
O site revela que os dois terminarão a trama fora da cadeia, mas com tornozeleira eletrônica, em contraste com a impunidade original.
A matéria também menciona rumores de que, na verdade, Odete Roitman, possa repetir o gesto da banana, caso sua morte na trama seja forjada, uma das possibilidades ventiladas na imprensa.
"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro.