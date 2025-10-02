Vale Tudo: Cena icônica de Marco Aurélio na primeira versão terá mudança importante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Marco Aurélio vai se dar bem em "Vale Tudo"? O vilão terá uma cena muito semelhante à "cena da banana" na versão original, mas com um porém!

Clique aqui e escute a matéria

Marco Aurélio sairá impune de seus crimes em "Vale Tudo"?

O vilão interpretado por Alexandre Nero passou a trama cometendo fraudes e embolsando milhões da TCA pelas costas de Odete Roitman (Deborah Bloch).

Na primeira versão da novela, quando foi vivido por Reginaldo Faria, o personagem fugia do Brasil e nunca pagava por seus feitos. Porém, será que isso se repetirá no remake de Manuela Dias?

Vale Tudo: Desfecho de Marco Aurélio terá mudado

Assim como o original, o Marco Aurélio de Alexandre Nero também aparecerá dando uma banana para o Brasil dentro de um jatinho. A cena foi marcante em 1988, quando se tornou um símbolo da crítica da novela à impunidade no país.

Porém, ao contrário da primeira versão, ele não concretizará a fuga ao lado de Leila (Carolina Dieckmmann) e Bruno (Miguel Moro).

Antes de decolar, o personagem será preso juntamente com a esposa, segundo a colunista Carla Bittencourt.

O site revela que os dois terminarão a trama fora da cadeia, mas com tornozeleira eletrônica, em contraste com a impunidade original.

A matéria também menciona rumores de que, na verdade, Odete Roitman, possa repetir o gesto da banana, caso sua morte na trama seja forjada, uma das possibilidades ventiladas na imprensa.

"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro.