Quem é Guilherme Magon, o filho de Odete Roitman que tem salvado Vale Tudo

Guilherme Magon, o Leonardo de Vale Tudo, já vem chamando atenção há algum tempo no remake de Manuela Dias, mas o ápice aconteceu na última terça-feira (30). O reencontro do seu personagem com a irmã Heleninha (Paolla Oliveira) comoveu o público e fez a novela obter picos de 30 pontos em São Paulo.

“Ana Clara agonizando e Leozinho desesperado. Samantha Jones e Guilherme Magon nem precisaram de texto”, “Guilherme Magon merece todos os prêmios de revelação desse ano, QUE ATUAÇÃO INCRÍVEL”, “Paolla Oliveira e Guilherme Magon ótimos em cena!”, foram alguns comentários na rede social X, quando passou a impactante cena.

Guilherme é cria do teatro. Em 2011, quando substituiu Reynaldo Gianecchini no musical Cabaret, chamou atenção pelo seu trabalho. Fez a série Assédio (2018), disponibilizada no Globoplay, trabalhou com Miguel Falabella na série musical O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, além de outros trabalhos.

“É um desafio físico, porque há uma gama abrangente de sequelas. A partir do meu estudo e intuição, a fisioterapeuta dizia o que cabia ou não”, explicou Magon em entrevista ao jornal O Globo.