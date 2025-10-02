Que horas passa Vale Tudo hoje (02/10)? Verdade sobre acidente de Leonardo é revelada!
Grandes momentos em "Vale Tudo"! Heleninha, Celina e Afonso se deparam com a verdade sobre o acidente de Leonardo anos atrás; saiba tudo.
Clique aqui e escute a matéria
A família Roitman vem abaixo com grandes revelações em "Vale Tudo"!
Heleninha (Paolla Oliveira) descobriu que Odete (Deborah Bloch) manteve Leonardo (Guilherme Magon) escondido por anos.
Agora, a verdade por trás do acidente do herdeiro da TCA será mostrada em flashback. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (02/10)
Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.
Resumo de Vale Tudo - amanhã (03/10)
Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais.
Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fonte: Gshow
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Horário Vale Tudo hoje (02/10)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (02/10) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Estrela da Casa.