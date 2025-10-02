fechar
Que horas passa Vale Tudo hoje (02/10)? Verdade sobre acidente de Leonardo é revelada!

Grandes momentos em "Vale Tudo"! Heleninha, Celina e Afonso se deparam com a verdade sobre o acidente de Leonardo anos atrás; saiba tudo.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/10/2025 às 18:27 | Atualizado em 02/10/2025 às 18:34
Leonardo em Vale Tudo
Leonardo em Vale Tudo - Reprodução/Globo

A família Roitman vem abaixo com grandes revelações em "Vale Tudo"!

Heleninha (Paolla Oliveira) descobriu que Odete (Deborah Bloch) manteve Leonardo (Guilherme Magon) escondido por anos. 

Agora, a verdade por trás do acidente do herdeiro da TCA será mostrada em flashback. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (02/10)

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário Vale Tudo hoje (02/10)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (02/10) às 20h35, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Estrela da Casa.

