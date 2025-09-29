fechar
Vale Tudo |

Que horas passa Vale Tudo hoje (29/09)? Odete e Marco Aurélio se enfrentam

Marco Aurélio e Odete Roitman ainda vão brigar muito em "Vale Tudo"! Veja o que está previsto para o capítulo desta segunda-feira (29).

Por Thallys Menezes Publicado em 29/09/2025 às 18:26
Odete e Marco Aurélio em Vale Tudo
Odete e Marco Aurélio em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

A guerra entre Odete Roitman (Deborah Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) continua em "Vale Tudo"!

Os dois rivais da TCA seguem se enfrentando pelo controle da empresa. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (29/09)

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha.

Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

Leia Também

Resumo de Vale Tudo - amanhã (30/09)

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

Fonte: Resumo das Novelas

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Que horas começa Vale Tudo hoje (29/09)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (29/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality show Estrela da Casa.

Leia também

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo já foi gravada em Copacabana, no Rio
Globo

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo já foi gravada em Copacabana, no Rio
Efeito Odete? Vale Tudo bomba em faturamento com propaganda a cada 50 minutos
Notícias

Efeito Odete? Vale Tudo bomba em faturamento com propaganda a cada 50 minutos

Compartilhe

Tags