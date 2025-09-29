Que horas passa Vale Tudo hoje (29/09)? Odete e Marco Aurélio se enfrentam
Marco Aurélio e Odete Roitman ainda vão brigar muito em "Vale Tudo"! Veja o que está previsto para o capítulo desta segunda-feira (29).
A guerra entre Odete Roitman (Deborah Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) continua em "Vale Tudo"!
Os dois rivais da TCA seguem se enfrentando pelo controle da empresa. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (29/09)
Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha.
Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.
Resumo de Vale Tudo - amanhã (30/09)
Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas.
Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Que horas começa Vale Tudo hoje (29/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (29/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality show Estrela da Casa.