Odete leva tiro em 'Vale Tudo': conheça os 4 suspeitos do atentado
Odete Roitman sofre um atentado na novela e a trama mantém o mistério sobre quem disparou contra a executiva; saiba quem são os principais
A trama de Vale Tudo promete fortes emoções nos próximos capítulos! Odete Roitman será baleada enquanto dirige, mas o mistério sobre quem atirou permanece.
O atentado acontece pouco tempo depois de a executiva contratar um matador de aluguel para eliminar Marco Aurélio, aumentando ainda mais a tensão na novela.
Quem poderia ter motivos para atacar Odete? Quatro personagens estão no radar:
Marco Aurélio
O próprio alvo da vingança de Odete tem razões para contra-atacar. Ele suspeita da chefe e, em um diálogo recente com Leila, revela planos que indicam que pode estar envolvido no atentado.
Maria de Fátima
Sempre ambiciosa, a personagem vê na morte de Odete uma oportunidade de se aproximar da fortuna da empresária e aumentar seu poder na trama.
Ana Clara
Aliada de Maria de Fátima, também tem motivos para se beneficiar do atentado. As duas se encontram nos próximos capítulos, reforçando as suspeitas sobre suas intenções.
César
Surpreso ao descobrir que herdaria metade do Grupo TCA em caso de morte de Odete, ele surge como um suspeito plausível, apesar de ter sido vítima de um envenenamento acidental preparado pela própria empresária.
Apesar do tiro, Odete sobrevive ao atentado e o desfecho da sua história deve ir ao ar em 6 de outubro, na penúltima semana de Vale Tudo.
A novela continua mostrando intrigas, vinganças e segredos, mantendo os telespectadores atentos a cada capítulo.
Vale Tudo, escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.