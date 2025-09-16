fechar
Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond exibe abdômen trincado e web pira: ‘Não julgo a Odete’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 7:06
Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, postou duas selfies em seu perfil na rede social, sem camisa, com abdômen trincado à mostra e veias saltadas. Os elogios foram inevitáveis.

“Deuso grego”, “Não julgo a Odete! Eu também bancaria se pudesse”, “Meu tipo de homem e não posso fazer nada”, “Esperta é a Odete”, “Odete que lute”, “A Odete tá se dando bem”, “Gostoso”, “Esse homem precisa de mim”, foram alguns comentários.

Recentemente, Cauã detalhou que o seu cuidado com o físico começou desde jovem, com uma ótima alimentação. “Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão. E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado”, disse.

“Sempre fui atento a uma alimentação saudável. Como toda criança, minha avó batia tudo numa sopa para eu comer de tudo. Mas, já na pré-adolescência, comecei a comer melhor. Na adolescência, virei um atleta amador, aí eu comia muito bem. Sempre fui preocupado e cada vez mais aprendo a comer melhor e a fazer melhores combinações”, explicou.

Cauã Reymond. Foto: Reprodução/ Instagram
