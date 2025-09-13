Horário novela Vale Tudo hoje (13/09): Odete pode tramar atentado contra Marco Aurélio
Marco Aurélio e Odete Roitman entram em rota de colisão! Confira o que vem aí nos próximos capítulos de "Vale Tudo", com direito a atentado.
Marco Aurélio (Alexandre Nero) que se cuide em "Vale Tudo"! Odete (Deborah Bloch) não vai deixar barato a desonestidade do ex-genro.
Nos próximos capítulos, esta disputa pode ter resultados explosivos. Saiba tudo!
Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo
Sábado (13/09)
André avisa à família que não vai ao casamento da irmã sem Aldeíde. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio.
Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada. Marco Aurélio fica intrigado quando Odete diz que irá visitá-lo para entregar os presentes do casamento. Odete se encontra com dois homens suspeitos.
Segunda-feira (15/09)
Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio.
Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Que horas começa Vale Tudo hoje (13/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar neste sábado (13/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o reality "Estrela da Casa".