Ex-mulher de Cauã Reymond revela ter feito procedimento nas partes íntimas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/09/2025 às 16:07
Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (11), e surpreendeu os seguidores ao ter revelado que realizou um procedimento estético no bumbum.

Através do Instagram, a influenciadora digital contou ter aplicado um bioestimulador que contém um ácido que estimula a produção natural de colágeno na pele. O intuito do procedimento é tratar a flacidez, melhorar a firmeza e qualidade da pele.

“Não quero mentir para vocês, amores. A gente já está junto há um tempo e vocês sabem que eu me alimento superbem, eu me exercito com frequência e faço tudo o que me cabe, mas têm coisas que só a ciência. Não sou a favor de falar ‘nossa, só bebo água e durmo bem’. Tem que falar a verdade”, iniciou a modelo, por meio dos Stories.

A ex de Cauã Reymond continuou, ressaltando não ser contra nenhum tipo de procedimento estético se “feito com parcimônia, sabedoria e confiança”. “A gente está falando também de autoestima, de cuidado, tudo isso faz parte. Claro que isso sozinho, pra mim, é furada, mas isso acompanhado de alimentação e um estilo de vida mais equilibrado faz todo sentido”, declarou Mariana Goldfarb.

Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond (Foto: Reprodução/Instagram)

