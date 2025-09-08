Que horas começa Vale Tudo hoje (08/09)? Maria de Fátima tenta destruir casamento de Odete
Odete Roitman pode ver seu casamento ir por água abaixo em "Vale Tudo", com Maria de Fátima tramando contra ela e César nos próximos capítulos.
Os planos de Odete (Deborah Bloch) vão dar errado em "Vale Tudo"?
De casamento marcado com César (Cauã Reymond), a dona da TCA pode ter o matrimÇonio arruinado por Maria de Fátima (Bella Campos). Veja resumo e horário do dia!
Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo
Segunda-feira (08/09)
Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar.
Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.
Terça-feira (08/09)
Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Olavo seduz Celina. Odete presenteia César com um carro. Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima.
Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima a responsável pela matéria difamando César. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Que horas começa Vale Tudo hoje (08/09)?
"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (08/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, será exibido o reality show Estrela da Casa.