Leonardo vai se recuperar em Vale Tudo? Saiba tudo sobre filho de Odete
Escondido por Odete durante anos, Leonardo é o grande segredo da dona da TCA em "Vale Tudo". Entenda o que está previsto para o personagem.
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos grandes mistérios de "Vale Tudo"!
Há quem acredite que o filho que Odete (Deborah Bloch) mantém escondido de todos está fingindo sua paralisia ou que irá se recuperar em breve. Entenda o que pode acontecer.
Leonardo vai se recuperar em Vale Tudo?
A Globo não confirma se Leonardo vai recuperar a fala, a consciência ou os movimentos em "Vale Tudo".
Segundo o portal Terra, isso está previsto para acontecer em breve. O site afirma que Leonardo conseguirá falar novamente, e, ao reencontrar Celina, Afonso e Heleninha, explica à família que a mãe é a culpada pelo acidente, e não Heleninha.
Leonardo teria descoberto o caso de Odete com um de seus amigos e estaria a caminho de casa para contar tudo ao pai quando o acidente aconteceu.
Recentemente, cenas que mostram como se deu o acidente foram gravadas em sigilo pela Globo.
O que aconteceu com Leonardo na novela original Vale Tudo?
Na versão original de "Vale Tudo", de 1988, Leonardo de fato havia morrido no acidente. Assim como no remake, a culpa do acidente foi de Odete (Beatriz Segall), que resolveu culpar Heleninha (Renata Sorrah).
A verdade vinha à tona quando Raquel (Regina Duarte) achava uma ex-empregada da dona da TCA, que sabia da verdade.