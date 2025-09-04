fechar
Vale Tudo | Notícia

Leonardo vai se recuperar em Vale Tudo? Saiba tudo sobre filho de Odete

Escondido por Odete durante anos, Leonardo é o grande segredo da dona da TCA em "Vale Tudo". Entenda o que está previsto para o personagem.

Por Thallys Menezes Publicado em 04/09/2025 às 19:24
Leonardo em Vale Tudo
Leonardo em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Leonardo (Guilherme Magon) é um dos grandes mistérios de "Vale Tudo"!

Há quem acredite que o filho que Odete (Deborah Bloch) mantém escondido de todos está fingindo sua paralisia ou que irá se recuperar em breve. Entenda o que pode acontecer.

Leonardo vai se recuperar em Vale Tudo?

A Globo não confirma se Leonardo vai recuperar a fala, a consciência ou os movimentos em "Vale Tudo". 

Segundo o portal Terra, isso está previsto para acontecer em breve. O site afirma que Leonardo conseguirá falar novamente, e, ao reencontrar Celina, Afonso e Heleninha, explica à família que a mãe é a culpada pelo acidente, e não Heleninha.

Leonardo teria descoberto o caso de Odete com um de seus amigos e estaria a caminho de casa para contar tudo ao pai quando o acidente aconteceu.

Recentemente, cenas que mostram como se deu o acidente foram gravadas em sigilo pela Globo.

O que aconteceu com Leonardo na novela original Vale Tudo?

Na versão original de "Vale Tudo", de 1988, Leonardo de fato havia morrido no acidente. Assim como no remake, a culpa do acidente foi de Odete (Beatriz Segall), que resolveu culpar Heleninha (Renata Sorrah).

A verdade vinha à tona quando Raquel (Regina Duarte) achava uma ex-empregada da dona da TCA, que sabia da verdade.

