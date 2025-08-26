Horário Vale Tudo hoje (26/08): Maria de Fátima dá duro golpe em Odete!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Odete Roitman terá que lidar com a ira de Maria de Fátima em "Vale Tudo"! A personagem de Bella Campos não deixará barato a humilhação da ex-sogra.

Clique aqui e escute a matéria

Odete Roitman que se cuide em "Vale Tudo"!

A vilã interpretada por Deborah Bloch sofrerá as consequências de ter humilhado Maria de Fátima (Bella Campos): a filha de Raquel (Taís Araújo) vai expor o caso da dona da TCA com César (Cauã Reymond) para Afonso (Humberto Carrão) Veja resumo e horário!

Resumo da novela na novela Vale Tudo hoje (26/08)

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.

Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

Resumo de amanhã na novela Vale Tudo (27/08)



Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo.

Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.

Que horas começa Vale Tudo hoje (26/08)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta terça-feira (26/08) às 21h20, após o Jornal Nacional.