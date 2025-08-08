fechar
Que horas passa Vale Tudo (08/08)? Hoje tem climão com Ivan, Heleninha e Raquel

"Vale Tudo" terá momentos tensos no capítulo do dia! Ivan, Heleninha e Raquel acabam tendo um encontro embaraçoso em viagem a Paraty.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/08/2025 às 19:02 | Atualizado em 08/08/2025 às 19:07
Ivan e Heleninha em Vale Tudo
Ivan e Heleninha em Vale Tudo - Reprodução/Globo

"Vale Tudo" servirá uma torta de climão para os espectadores!

No capítulo desta sexta (8), Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes) embarcam em uma viagem a dois e acabam dando de cara com Heleninha (Paolla Oliveira). Confira o que vem aí!

Resumo Vale Tudo hoje (08/08)

Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto.

Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty.

Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.

Horário Vale Tudo hoje (08/08)

"Vale Tudo" será exibida às 21h20, após exibição do Jornal Nacional. Este é o capítulo de número 112 da novela, que deve ter 173. O fim da trama está previsto para 18 de outubro.

