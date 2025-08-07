Horário Vale Tudo hoje (07/08): Solange vai ser mãe! Veja horário e resumo da novela Vale Tudo hoje
A cegonha chega para Solange em "Vale Tudo"! Saiba mais sobre essa trama e outras conferindo o resumo dos próximos capítulos da novela.
"Vale Tudo" terá uma gravidez inusitada em breve!
Solange (Alice Wegmann) descobrirá que está grávida logo após sua recaída com Afonso (Humberto Carrão). Confira o que vem aí!
Resumo da novela Vale Tudo de hoje
Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André.
Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.
Resumo de Vale Tudo - 08/08 - Sexta-feira
Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto.
Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.
Que horas começa Vale Tudo hoje?
"Vale Tudo" vai ao ar às 21h20, após exibição do Jornal Nacional.