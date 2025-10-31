Dona de Mim: Camila Pitanga retorna como Ellen, em busca de Sofia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Camila Pitanga está de volta em "Dona de Mim"! Ellen, sua misteriosa personagem, irá reaparecer para disputar a guarda de Sofia (Elis Cabral).

Clique aqui e escute a matéria

Um dos maiores mistérios de "Dona de Mim" será revelado em breve!

Ellen, personagem de Camila Pitanga, está viva, e aparecerá na trama querendo recuperar a guarda de Sofia (Elis Cabral).

Mãe biológica da menina, a personagem apareceu no começo da trama e, para todos, estava morta. Porém, nem tudo sobre Ellen é o que parece.

O retorno de Ellen em Dona de Mim

Camila Pitanga revelou ao Gshow que já sabia há algum tempo que Ellen iria voltar "Dona de Mim".

"Foi um sufoco guardar esse segredo por tanto tempo, que bom que acabou. Eu sou péssima nisso! Mas agora posso dizer: sim, estou de volta com a Ellen", disse.

"Ainda há muitos mistérios a serem revelados, muito drama, muitas explicações e discussões pela frente. E é isso que faz uma boa novela: confusão, amor, disputa e emoção. E evoé venham os próximos capítulos!", completou.







O retorno da personagem já era esperado devido a cenas em que o padre Paulo (Guti Fraga) falava com ao telefone alguém misterioso.

Quando termina a novela Dona de Mim?

"Dona de Mim" deve acabar em 9 de janeiro, totalizando 219 capítulos. A novela será substituída por "Coração Acelerado", que será ambientada no universo do sertanejo.