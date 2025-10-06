Globo acerta detalhes de nova novela das sete assinada por colaborador de ‘Dona de Mim’
A Globo está ampliando sua equipe de autores de novelas, e está alinhando suas próximas produções, incluindo um projeto que será assinado por Juan Jullian, colaborador de Dona de Mim, atualmente em cartaz na faixa das sete.
O ex-participante da oficina de formação de autores do canal, de 28 anos, será responsável pela futura trama do horário, que está cotada para entrar no ar após Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, cuja estreia ocorre em janeiro de 2026.
A primeira novela criada por Juan Jullian terá André Câmara como diretor, e terá uma protagonista constituída por uma mulher humilde e inspirada a escritora, diretamente ligada ao universo literário.
Além de ser colaborador de Dona de Mim, Jullian também escreveu, ao lado de Amanda Jordão, Elisio Lopes Jr. e Igor Verde, a série inédita Reencarne, que estreia no Globoplay no próximo dia 23 de outubro, e desenvolve, também, um filme infanto-juvenil dos Estúdios Globo.
