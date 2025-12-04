fechar
Horário Três Graças hoje (04/12): Arminda empurra Zenilda para a morte!

Cena tensa em "Três Graças"! Com seu segredo ameaçado, Arminda (Grazi Massafera) decide matar sua própria amiga, Zenilda (Andreia Horta).

Por Thallys Menezes Publicado em 04/12/2025 às 18:33 | Atualizado em 04/12/2025 às 18:34
Arminda em Três Graças
Arminda em Três Graças - Reprodução/Globo

Arminda (Grazi Massafera) será capaz de um ato monstruoso em "Três Graças"!

Quando Zenilda (Andreia Horta) vê Rogério (Eduardo Moscovis) na rua, a vilã decide atentar contra a vida da amiga. Confira!

Resumo da novela Três Graças hoje (03/12)

Gerluce e Paulinho trocam juras de amor. Lígia fica preocupada ao tomar o último remédio que Viviane comprou. Jorginho não confirma para Bagdá se é seu pai. Gerluce avisa a Viviane que antecipará sua volta a fim de executar o plano de expropriação. José Maria demonstra sua preocupação a Viviane com relação à saúde dos pacientes da Chacrinha. Claudia avisa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia, e garante que ninguém desconfia de que ele esteja vivo. Zenilda nota que Arminda também está preocupada com os boatos sobre os remédios. Gerluce conta para Lígia e Joélly sobre sua viagem. Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.

Resumo da novela Três Graças amanhã (04/12)

Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.O motorista consegue frear e Zenilda acusa Arminda de ter a empurrado. Viviane avisa para Gerluce que Júnior pesquisou antiquários para a compra da estátua. Júnior conversa com Feliciano, que lhe informa que a verdadeira estátua Três Graças tem um desenho de uma aranha escondida. Ferette disfarça sua tensão, e tenta acalmar Zenilda depois que a esposa conta que viu Rogério. Rogério conta a Claudia que Zenilda o viu na rua. Júnior conta a Gerluce e Viviane que Feliciano tem uma loja que usa como disfarce pra aceitar mercadorias roubadas. Lorena pede a Juquinha que lhe dê informações do inquérito sobre a morte de Rogério. Arminda fica aterrorizada ao entrar no quarto e ouvir a voz de Rogério.

Que horas começa Três Graças hoje (04/12)?

"Três Graças" começa às 21h20, nesta quinta-feira (04/12), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".

