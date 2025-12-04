Horário Três Graças hoje (04/12): Arminda empurra Zenilda para a morte!
Cena tensa em "Três Graças"! Com seu segredo ameaçado, Arminda (Grazi Massafera) decide matar sua própria amiga, Zenilda (Andreia Horta).
Arminda (Grazi Massafera) será capaz de um ato monstruoso em "Três Graças"!
Quando Zenilda (Andreia Horta) vê Rogério (Eduardo Moscovis) na rua, a vilã decide atentar contra a vida da amiga. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (03/12)
Gerluce e Paulinho trocam juras de amor. Lígia fica preocupada ao tomar o último remédio que Viviane comprou. Jorginho não confirma para Bagdá se é seu pai. Gerluce avisa a Viviane que antecipará sua volta a fim de executar o plano de expropriação. José Maria demonstra sua preocupação a Viviane com relação à saúde dos pacientes da Chacrinha. Claudia avisa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia, e garante que ninguém desconfia de que ele esteja vivo. Zenilda nota que Arminda também está preocupada com os boatos sobre os remédios. Gerluce conta para Lígia e Joélly sobre sua viagem. Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.
Resumo da novela Três Graças amanhã (04/12)
Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.O motorista consegue frear e Zenilda acusa Arminda de ter a empurrado. Viviane avisa para Gerluce que Júnior pesquisou antiquários para a compra da estátua. Júnior conversa com Feliciano, que lhe informa que a verdadeira estátua Três Graças tem um desenho de uma aranha escondida. Ferette disfarça sua tensão, e tenta acalmar Zenilda depois que a esposa conta que viu Rogério. Rogério conta a Claudia que Zenilda o viu na rua. Júnior conta a Gerluce e Viviane que Feliciano tem uma loja que usa como disfarce pra aceitar mercadorias roubadas. Lorena pede a Juquinha que lhe dê informações do inquérito sobre a morte de Rogério. Arminda fica aterrorizada ao entrar no quarto e ouvir a voz de Rogério.
Que horas começa Três Graças hoje (04/12)?
"Três Graças" começa às 21h20, nesta quinta-feira (04/12), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".