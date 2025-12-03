Três Graças terá capítulo especial contado inteiramente em flashback

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo prepara para o dia 5 de janeiro de 2026, um dos momentos mais aguardados de “Três Graças”: um capítulo especial contado do início ao fim em flashback, que finalmente revelará todos os detalhes da morte de Rogério (Eduardo Moscovis).

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a estrutura do episódio é desencadeada logo após a aparição do fantasma do empresário para Josefa (Arlete Salles); em seguida, surge a legenda “cinco anos antes”, abrindo uma longa sequência contínua que reconstrói, sem interrupções, tudo o que aconteceu na noite do crime.

Pela primeira vez, o público verá de forma completa o mosaico que a novela apresentou em fragmentos ao longo da trama. Em ordem cronológica, o capítulo recupera e expande cenas já exibidas, incluindo a descoberta de que Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) planejaram transformar o assassinato em um falso suicídio. A narrativa acompanha desde a briga na Fundação, passando pelo sequestro forjado de Raul (Paulo Mendes), até a explosão da lancha usada para encobrir o crime, costurando cada ponto solto que vinha intrigando os espectadores.

A produção terá atenção especial com a continuidade visual: Ferette, Arminda, Rogério e Macedo (Rodrigo García) aparecerão exatamente com os mesmos figurinos e caracterizações dos flashbacks dos capítulos 38 e 45. Josefa, Gerluce (Sophie Charlotte) e outros personagens que participam da reconstituição também ganharão ajustes sutis para marcar a passagem do tempo. A sequência se estende até o amanhecer, quando o corpo de Rogério é encontrado no mar, momento que encerra o flashback e devolve a trama ao presente.

Nos bastidores, o capítulo é tratado como a maior virada de “Três Graças” até agora, consolidando pistas dadas desde o início e abrindo caminho para uma nova fase, em que Arminda passa a ser assombrada, literal e emocionalmente, pelo retorno do marido.

O post Três Graças terá capítulo especial contado inteiramente em flashback foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.