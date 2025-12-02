Horário Três Graças hoje (02/12): Gerluce prepara o roubo da estátua!
"Três Graças" vem aí com o aguardado roubo da estátua de Arminda! Saiba o que vem aí para Gerluce e seus aliados no grande plano da vez.
O grande dia está chegando em "Três Graças"
Gerluce (Sophie Charlotte) segue firme em seu plano de roubar a estátua de Arminda (Grazi Massafera), junto a seus aliados. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (02/12)
Pastor Albérico aconselha Joélly a procurar Gerluce para uma conversa franca. Lorena recebe bombons de Juquinha e se emociona. Xênica comenta com Zenilda os rumores sobre a ineficácia dos remédios da Fundação, e a esposa de Ferette decide procurar Viviane. Josefa rejeita a nova cuidadora que substituirá Claudia. Arminda tenta impedir a partida de Gerluce, ameaçando não contratar Helga para cuidar de Josefa, mas depois confirma que a aceitará. Leonardo fica abalado ao saber, por Zenilda, que ela esteve com Viviane. Gerluce organiza os detalhes da expropriação da estátua e avisa Viviane, Joaquim, Misael e Júnior que em breve comunicará o dia da ação.
Resumo da novela Três Graças amanhã (03/12)
Leonardo se arrepende de ter se aproximado novamente de Viviane. Gerluce e Paulinho ficam encantados com a casa de praia, sem perceber que o enfermeiro Diniz passa por ali empurrando uma cadeira de rodas. Arminda reage ao ouvir Zenilda falar dos boatos sobre os remédios. Samira alerta Lena para não exagerar na barriga falsa de grávida. Claudia se agita ao ouvir a voz de Gerluce, mas não é notada. Em seguida, liga para um homem misterioso avisando que a viu. Xênica desconfia que Samira sabe mais sobre a Fundação. Gerluce e Paulinho deixam a praia e seguem para a casa.
Que horas começa Três Graças hoje (02/12)?
"Três Graças" começa às 21h20, nesta terça-feira (02/12), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o "Vida de Rodeio".