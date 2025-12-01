fechar
Globo estuda antecipar horário de exibição de Três Graças em meio a fracasso no Ibope

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 8:40
Três Graças, atual novela das nove da Globo, tem se tornado alvo de um verdadeiro problema nos bastidores. Apesar das críticas positivas, a trama vem obtendo médias abaixo do esperado no Ibope, e levantou um sinal de alerta.

Diante da situação, a emissora carioca encomendou um estudo para avaliar a possibilidade de veicular a obra de Aguinaldo Silva mais cedo. Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o movimento conspiratório que culpa o diretor Amauri Soares pelo fracasso da narrativa motivou a emissora a avaliar essa alteração drástica.

A área de inteligência de mercado da Globo defende que, a partir de janeiro de 2026, o Jornal Nacional entre no ar mais cedo, às 20h15, antecipando Três Graças para a faixa das 21h em ponto. A decisão sobre a alteração será tomada já nas próximas semanas.

As sugestões de ajustes abrangeria as faixas das 18h às 23h e já estão com a alta cúpula, aguardando aval final entre canal e estúdios. Todavia, a direção teme mudanças profundas que dispersem o público mais cedo, derrubando a programação até a meia-noite e comprometendo a média diária da Globo.

