Versão turca de Avenida Brasil empolga mais que Três Graças no Globoplay
A versão turca de Avenida Brasil, Leyla-Sombras do Passado, tem feito bonito na audiência na plataforma do Globoplay. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A trama turca já se tornou o segundo produto mais visto na plataforma de vídeo. Não liderou porque Três Graças, de Aguinaldo Silva, lidera até o momento. A Globo acredita que a versão turca pode aumentar ainda mais em dezembro, mês de férias.
No dia 15 de dezembro, a versão turca de Avenida Brasil será exibida no Globoplay Novelas, antigo canal Viva. Está previsto que seja exibido no canal de reprises de segunda a sábado às 20h55.
Com 17 capítulos, Leyla não bombou em outros países, mas no Brasil tem se sobressaído no Globoplay. Em 2027, existe a possibilidade de a Globo fazer a continuação da trama.
