HBO Max resgata Floribella, novela icônica da Band com Juliana Silveira
A novela Floribella, que contou com Juliana Silveira como protagonista e que marcou a teledramaturgia da Band nos anos 2000, vai ser disponibilizada na plataforma de streaming HBO Max.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a Band fez um acordo com a plataforma de streaming, que vai exibir apenas duas temporadas da trama. A data escolhida é dia 8 de dezembro.
A trama foi a versão brasileira da novela argentina Floricienta. Aqui no Brasil, teve a autoria de Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas. No elenco, teve grandes nomes ainda no início de suas carreiras, como Leticia Colin, Julianne Trevisol, Johnny Massaro e Roger Gobeth.
Em recente entrevista na Rede TV!, Juliana Silveira comentou sobre a trama. “Virei a Floribella na época. Gravava a novela de segunda a sábado e no domingo tinha show ou divulgação […]. Quando ia na rádio, eu falava: ‘Posso ir assim de Juliana?’. Mas não, eles me vestiam de Floribella. Foram dois anos assim, até que casei com o príncipe e fui embora viver o personagem mesmo”, comentou.
