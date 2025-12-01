Novidade? SBT aposta em retorno de programa fracassado na grade de 2026
A programação do SBT para 2026 não tem grandes novidades. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a emissora de Silvio Santos vai insistir em resgatar programas antigos.
Um resgate que deve acontecer, mais de um programa que fracassou em sua exibição, é o Vem pra Cá. A atração deve voltar a ocupar as manhãs da emissora, de segunda a sexta, mas sem mais informações sobre o quadro de apresentadores.
A segunda edição do reality musical The Voice Brasil é dada como certa. O programa ganhou uma sobrevida na emissora de Silvio Santos e não decepcionou na audiência. A nova temporada de Fábrica de Casamentos também está confirmada.
Para completar, o SBT deve apostar novamente em sua dramaturgia. Também a emissora vai focar no esporte, com uma atração nova no horário do almoço. Afinal de contas, a emissora também vai exibir a Copa do Mundo de 2026.
