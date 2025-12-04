fechar
Três Graças: Lorena será alvo de alerta chocante após assumir namoro com Juquinha

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/12/2025 às 8:13
Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Lorena (Alanis Guillen) receberá um alerta importantíssimo do irmão, Leonardo (Pedro Novaes), após iniciar um romance com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

Na ocasião, os dois conversarão sobre sobre relacionamentos amorosos e ela revelará estar namorando. “Não é propriamente um rapaz”, afirmará. Leonardo pensará que a irmã está se envolvendo com um homem mais velho. “Também não é um coroa, Leo. É… uma menina”, confessará.

O rapaz, por sua vez, afirmará que o pai, Ferette (Murilo Benício), vai ter um ataque quando ficar sabendo. “Careta do jeito que é, ou ele te mata… Ou ele se mata!”, alertará.

Em tempo, a complexidade no relacionamento entre Leonardo e a farmacêutica Viviane (Gabriela Loran) ganhará novas camadas, principalmente após o rapaz ter descoberto que ela é uma mulher transexual, o que provocou uma série de questionamentos pessoais.

VEJA MAIS: Jornalista da Globo detona sumiço de ator em Três Graças: ‘Merecia mais’

