Romulo Estrela revela bastidores da cena de nudez com Sophie Charlotte em Três Graças
Romulo Estrela e Sophie Charlotte causaram a euforia entre o público pelo capítulo recente de Três Graças. Isso porque, na novela das nove da Globo, o casal Paulinho e Gerluce tiveram sua primeira noite de amor e apareceram nus na cama durante uma viagem romântica.
Em entrevista à coluna Splash, do UOL, o ator revelou detalhes dos bastidores da cena que foi ao ar na última terça-feira (2), e ressaltou a importância do respeito pela construção da sequência íntima.
“É muito importante lembrar que fazemos esse tipo de cena com a ajuda de um profissional dedicado exclusivamente para o conforto dos atores. Há todo um cuidado, uma preocupação dos atores não ficarem expostos”, disse Romulo Estrela, que apontou que a preparação se deu após uma colaboração entre eles e a direção-criativa de Três Graças.
“A gente conversou muito. Ele dividiu com a gente as ideias dele e a gente foi aprovando à medida que isso ia fazendo sentido para a gente também, enquanto intérprete desses personagens”, explicou o ator. “Foi bem legal fazer a sequência. Ficamos muito felizes com o resultado”, celebrou Romulo Estrela.
