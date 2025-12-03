fechar
Que horas começa Três Graças hoje (03/12)? Rogério dá pistas de sua volta!

"Três Graças" vai desvendando aos poucos um de seus maiores mistérios: o paradeiro de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera).

Por Thallys Menezes Publicado em 03/12/2025 às 18:43
Rogério e Arminda em Três Graças
Rogério e Arminda em Três Graças - Reprodução/Globo

Um mistério vem à tona em "Três Graças"!

Após muitas especulações e suspense, o público verá em breve, o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera). As primeiras postas vêm aí, confira!

Resumo da novela Três Graças hoje (03/12)

Gerluce e Paulinho namoram na luxuosa suíte, apaixonados. Claudia confirma para Rogério que conseguiu sair da casa sem ser reconhecida por Gerluce. Rogério orienta Claudia a não deixar o hotel, para que o plano dê certo. Raul discute com Arminda por causa de Rogério. Claudia comenta com Diniz que Rogério a colocou como espiã na casa de Arminda há dois anos. Lorena e Juquinha saem juntas. Vandílson tenta convencer Bagdá de que Jorginho voltou com segundas intenções. Paulinho declara seu amor para Gerluce.

Que horas começa Três Graças hoje (03/12)?

"Três Graças" começa às 20h35, nesta quarta-feira (03/12), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Futebol na Globo.

