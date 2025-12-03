Que horas começa Três Graças hoje (03/12)? Rogério dá pistas de sua volta!
"Três Graças" vai desvendando aos poucos um de seus maiores mistérios: o paradeiro de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera).
Um mistério vem à tona em "Três Graças"!
Após muitas especulações e suspense, o público verá em breve, o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera). As primeiras postas vêm aí, confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (03/12)
Gerluce e Paulinho namoram na luxuosa suíte, apaixonados. Claudia confirma para Rogério que conseguiu sair da casa sem ser reconhecida por Gerluce. Rogério orienta Claudia a não deixar o hotel, para que o plano dê certo. Raul discute com Arminda por causa de Rogério. Claudia comenta com Diniz que Rogério a colocou como espiã na casa de Arminda há dois anos. Lorena e Juquinha saem juntas. Vandílson tenta convencer Bagdá de que Jorginho voltou com segundas intenções. Paulinho declara seu amor para Gerluce.
Resumo da novela Três Graças amanhã (04/12)
Gerluce e Paulinho trocam juras de amor. Lígia fica preocupada ao tomar o último remédio que Viviane comprou. Jorginho não confirma para Bagdá se é seu pai. Gerluce avisa a Viviane que antecipará sua volta a fim de executar o plano de expropriação. José Maria demonstra sua preocupação a Viviane com relação à saúde dos pacientes da Chacrinha. Claudia avisa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia, e garante que ninguém desconfia de que ele esteja vivo. Zenilda nota que Arminda também está preocupada com os boatos sobre os remédios. Gerluce conta para Lígia e Joélly sobre sua viagem. Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.
Que horas começa Três Graças hoje (03/12)?
"Três Graças" começa às 20h35, nesta quarta-feira (03/12), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Futebol na Globo.