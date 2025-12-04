Susana Vieira critica novatos da Globo e dispara: “Vão aprender a fazer televisão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Susana Vieira rasgou o verbo sobre os novos contratados da Globo, durante um evento realizado na própria emissora, nesta última quarta-feira (3).

“Vão aprender a fazer televisão”

Na ocasião, a atriz veterana afirmou que muitos desses novatos precisam melhorar suas performances no vídeo. “Para essa turma nova que está chegando, vão aprender a fazer televisão, gente! Tem muita gente precisando aprender”, disparou ela, segundo a revista Veja.

O discurso, feito na cerimônia de inauguração da segunda parte da Calçada da Fama construída pela Globo, ainda trouxe um conselho feito por Susana Vieira aos recém-chegados a se mirarem no exemplo dos veteranos da área.

“Aprendam com a gente. Vejam novela antiga, canal Viva”, acrescentou ela, citando a rede fechada Globoplay Novelas por seu nome original, extinto em julho deste ano.

VEJA MAIS: Susana Vieira detona influenciadores em novelas: ‘Maioria é ruim’

O post Susana Vieira critica novatos da Globo e dispara: “Vão aprender a fazer televisão” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.