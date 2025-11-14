Que horas começa Três Graças hoje (14/11)? Samira se oferece para comprar o filho de Joélly!
Resumo da novela Três Graças hoje (14/11)
Zenilda conta a Ferette que Lena e Herculano estão no Brasil e sugere que ambos saiam com o casal. Paulinho declara a Gerluce que está se apaixonando por ela. Claudia conta a Gerluce que desconfia de que os remédios que Arminda dá para Josefa não fazem efeito. Josefa confessa a Gerluce que finge tomar a medicação indicada pela filha. Joélly fica chocada com a sugestão de Samira para fazer com que seu namorado consiga pagar sua dívida com Bagdá.
Resumo da novela Três Graças amanhã (15/11)
Joélly se revolta ao perceber que Samira conhece Raul e conclui que ele está por trás do encontro entre as duas. Misael ajuda Joélly ao vê-la sofrendo retaliação das meninas de sua escola. Raul fica apavorado com a ameaça de Joélly de contar a sua família que ele é o pai do filho que espera. Samira orienta Raul a convencer Joélly de seguir sua sugestão. Josefa pergunta a Arminda se ela sabe algo sobre a morte de Rogério. Juquinha avisa a Paulinho que passou nas provas e que em breve receberá a carteira de policial. Pastor Albérico fica sabendo por Jorginho que seu alvará de soltura sairá em uma semana. Joaquim expulsa Gerluce de sua casa.
Que horas começa Três Graças hoje (14/11)?
"Três Graças" começa às 21h20, nesta sexta-feira (14/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Globo Repórter".