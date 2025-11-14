fechar
Observatório da Tv | Notícia

Desesperada, Globo chama Viviane Araújo para salvar Três Graças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 12:06
Desesperada, Globo chama Viviane Araújo para salvar Três Graças
Desesperada, Globo chama Viviane Araújo para salvar Três Graças - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Com audiência morna na Grande São Paulo, inclusive perdendo para a novela das sete, Dona de Mim, a Globo não perdeu tempo e chamou Viviane Araújo para o elenco de Três Graças.

Na última quinta-feira (13), em suas redes sociais, a emissora carioca anunciou a atriz na trama em um vídeo criativo. Viviane, porém, só começa a gravar suas primeiras cenas em dezembro e vai precisar conciliar as gravações com os inúmeros ensaios de Carnaval para desfilar no Salgueiro, em 2026.

“Minha ficha ainda não caiu. É uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa”, disse a atriz, que vai contracenar com o seu ex-marido, o cantor e ator Belo, o Misael na trama.

Viviane Araújo, que já participou de duas novelas de Aguinaldo Silva, Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018), não esconde sua gratidão pelo autor. “Sou amiga e fã do Aguinaldo e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria com a novela em andamento”, revelou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

3 signos vivem libertação emocional e deixam a dor para trás em 15/11
SIGNOS

3 signos vivem libertação emocional e deixam a dor para trás em 15/11
GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas
GE TV

GE TV não faz a Globo passar vergonha e já alcança 23 milhões de pessoas

Compartilhe

Tags