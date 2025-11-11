Belo deixa a novela Três Graças após reviravolta na trama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reviravolta em "Três Graças": Misael, personagem de Belo, some após ser apontado como criminoso; entenda como será a saída do cantor.

A novela das nove da TV Globo, "Três Graças", prepara um suspense que promete surpreender os telespectadores nas próximas semanas. O cantor e ator Belo, que interpreta o personagem Misael na trama, fará uma pausa em sua participação.

Segundo apuração exclusiva, o artista deixará a trama por volta do capítulo 60, segundo a colunista Carla Bittencourt.

Três Graças: Belo fará pausa temporária nas gravações

Em "Três Graças", o sumiço de Misael será justificado: ele desaparecerá após ser apontado como responsável por um crime, dando a entender que optou pela fuga. A equipe de "Três Graças" encontrou essa solução dentro do roteiro para justificar a ausência temporária do ator sem comprometer a trama, segundo a coluna.

O afastamento, no entanto, é resultado de um planejamento da produção. A pausa foi necessária para que Belo consiga cumprir seus compromissos profissionais, principalmente a agenda de shows no fim do ano. A equipe da novela está satisfeitíssima com a performance do artista e não quer abrir mão de Misael.

Não se trata de uma saída definitiva. O público não ficará muito tempo sem o personagem, pois ele tem retorno garantido. Belo voltará à história cerca de 15 capítulos depois de seu desaparecimento e seguirá no elenco até o final da novela. O retorno de Misael promete movimentar ainda mais a narrativa, com revelações importantes e desdobramentos intensos.

Em outra novidade aguardada nos bastidores, o elenco se prepara para a chegada de Viviane Araújo. A atriz aceitou o convite de Aguinaldo Silva e sua estreia acontecerá por volta do capítulo 100. Sua personagem, ainda mantida sob sigilo, deve impactar diretamente o núcleo do ex-marido.