Globo traça estratégia nos bastidores para reverter o fracasso de Três Graças no Ibope

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/11/2025 às 8:06
Três Graças, atual novela das nove da Globo, está em cartaz desde 20 de outubro, mas virou motivo de preocupação entre o alto escalão da emissora. Apesar dos elogios da crítica e de parte do público, a trama assinada por Aguinaldo Silva está enfrentando sufoco em alcançar bons índices de audiência.

Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a emissora carioca está preocupada com o desempenho da saga protagonizada por Sophie Charlotte e Rômulo Estrela. Após um início promissor, superando os números do frustrado remake de Vale Tudo, a novela empacou no Ibope.

Ao longo dos últimos dias, Três Graças têm alcançado médias abaixo do Jornal Nacional e de Dona de Mim. Nos bastidores, a ordem da Globo é de intensificar a divulgação da trama em outros programas da casa.

Atualmente, Três Graças possui o pior desempenho para o horário nobre desde Mania de Você (2024), considerada a trama menos assistida da história da faixa até hoje. A expectativa é de que os índices apresentem crescimento com as reviravoltas programadas na narrativa ao longo dos próximos meses.

