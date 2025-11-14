Marido de Viviane Araújo tem opinião sobre cenas com Belo revelada: "Do meu lado"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Três Graças" ganhará uma novidade em breve: Viviane Araújo e Belo contracenando como par romântico. Entenda o que o marido da atriz achou da novidade

A confirmação de que Viviane Araújo atuará na novela "Três Graças" ao lado de seu ex-namorado, o cantor Belo, causou grande repercussão no meio artístico e entre os fãs.

Contudo, a rainha de bateria do Salgueiro tomou a decisão de aceitar o convite da Globo somente após obter a aprovação de seu atual marido, o empresário Guilherme Militão. O companheiro da atriz foi consultado antes que ela selasse a parceria que promete movimentar a trama.

Viviane e Militão apareceram juntos no ensaio de rua do Salgueiro. A atriz fez questão de detalhar para a imprensa o diálogo prévio com o marido, reforçando que a decisão foi tomada em conjunto e com total respaldo: "Conversei com o Guilherme antes, claro. Meu marido está sempre do meu lado, me apoiando".

Na novela das 9, escrita por Aguinaldo Silva, Viviane interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, o personagem de Belo. A chegada da nova personagem é esperada para virar a vida de Misael de ponta-cabeça.

O convite havia gerado um grande alvoroço porque a atriz tinha um histórico de negar trabalhos que a ligassem diretamente ao cantor, como ocorreu com o documentário dele lançado no Globoplay em 2024.

Segundo fontes da coluna Gente, a revista Veja noticiou que Viviane estava "temerosa em aceitar o convite", receosa de reviver e expor uma história turbulenta que desejava manter no passado.



O que impulsionou a aceitação, de acordo com o portal Terra, citando o portal Extra, foi a forte e antiga parceria com o autor Aguinaldo Silva, com quem ela já havia trabalhado em produções como "Império" em 2014.

Viviane, que chegará à trama em dezembro, só entrará em cena após o retorno de Belo, que se ausentará por cerca de 15 capítulos para cumprir sua agenda de shows nesta reta final de 2025.

