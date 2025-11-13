Horário Três Graças hoje (13/11): Personagem que vai comprar filho de Joélly dá as caras!
"Três Graças" começa a desenvolver uma das tramas que mais chamará atenção do telespectador: a venda do bebê de Joélly (Alana Cabral).
Clique aqui e escute a matéria
A história de Joélly (Alana Cabral) ganha novos contornos em "Três Graças"!
No capítulo desta quinta-feira (13/11), conheceremos Lena (Bárbara Reis), personagem que sonha em ter um filho e que deve comprar o bebê da filha de Gerluce (Sophie Charlotte) em breve. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (13/11)
Fausto impede que Gerluce denuncie Ferette. Arminda escuta a conversa entre Josefa e Gerluce. Leonardo marca um encontro com Viviane. Lena e Herculano visitam a Fundação Ferette e conversam com Samira sobre o desejo de terem um filho. Ferette nega o pedido de Raul, que solicita dinheiro como herdeiro da Fundação. Viviane decide sair com Leonardo. Maggye se sente invadida por Lucélia, que convida Júnior para jantar em seu nome. Pastor Albérico conta a Kellen sobre a intenção de Jorginho de assumir a paternidade de Joélly após sair da prisão.
Resumo da novela Três Graças amanhã (14/11)
Zenilda conta a Ferette que Lena e Herculano estão no Brasil e sugere que ambos saiam com o casal. Paulinho declara a Gerluce que está se apaixonando por ela. Claudia conta a Gerluce que desconfia de que os remédios que Arminda dá para Josefa não fazem efeito. Josefa confessa a Gerluce que finge tomar a medicação indicada pela filha. Joélly fica chocada com a sugestão de Samira para fazer com que seu namorado consiga pagar sua dívida com Bagdá.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Que horas começa Três Graças hoje (13/11)?
"Três Graças" começa às 21h20, nesta quinta-feira (13/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".