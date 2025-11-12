Horário Três Graças hoje (12/11): Gerluce denuncia o esquema de remédios falsos!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Revoltada com a situação de sua mãe e dos moradores da Chacrinha, Gerluce decide expor o esquema de remédios falsos de Ferette em "Três Graças".

Cara a cara com a verdade de "Três Graças"!

No capítulo de hoje (12/11), Gerluce (Sophie Charlotte) decide denunciar o esquema de remédios falsos de Ferette (Murilo Benício). Confira!

Resumo da novela Três Graças hoje (12/11)

Joaquim consegue conter Misael. Viviane pede a Leonardo que não considere as palavras de Misael. Claudia demonstra preocupação ao dizer para Gerluce que precisa conversar com a colega. Viviane compra o remédio de Lígia e entrega para Gerluce. Misael alerta Viviane para a possibilidade de a farmacêutica virar cúmplice na distribuição de remédios ineficazes. Leonardo conta a Ferette que um homem acusou a Farmácia da fundação pela morte das pessoas da Chacrinha. Leonardo se horroriza quando Ferette assume que fabrica remédios falsos. Gerluce dá para Lígia o remédio verdadeiro comprado por Viviane. Ferette deixa claro a Leonardo que, se ele não aceitar herdar a Casa de Farinha, deixará de fazer parte da família. Leonardo revela a Ferette que pretende assumir a direção da Fundação e seguir fielmente a orientação do pai. Gerluce denuncia a Farmácia Ferette para o delegado Fausto.

Resumo da novela Três Graças quinta-feira (13/11)



Fausto impede que Gerluce denuncie Ferette. Arminda escuta a conversa entre Josefa e Gerluce. Leonardo marca um encontro com Viviane. Lena e Herculano visitam a Fundação Ferette e conversam com Samira sobre o desejo de terem um filho. Ferette nega o pedido de Raul, que solicita dinheiro como herdeiro da Fundação. Viviane decide sair com Leonardo. Maggye se sente invadida por Lucélia, que convida Júnior para jantar em seu nome. Pastor Albérico conta a Kellen sobre a intenção de Jorginho de assumir a paternidade de Joélly após sair da prisão.

Que horas começa Três Graças hoje (12/11)?

"Três Graças" começa às 21h20, horário regular, nesta quarta-feira (12/11), após o Jornal Nacional. Não haverá exibição de futebol na Globo. Depois da novela, vai ao ar a série "Vermelho Sangue", na sessão Espiadinha Globoplay.