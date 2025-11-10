fechar
Eliane Giardini e Marcos Caruso vão estar em "Avenida Brasil 2", diz site

A sequência de "Avenida Brasil" pode estar mesmo vindo aí! Noticiada pela imprensa, a nova produção tem estreia prevista para 2027 na Globo.

Por Thallys Menezes Publicado em 10/11/2025 às 19:19
Muricy e Leleco em "Avenida Brasil"
Muricy e Leleco em "Avenida Brasil" - Reprodução/Globo

Parece que a sequência de "Avenida Brasil" vai mesmo sair do papel!

Noticiada pela imprensa, mas ainda não confirmada pela Globo, a nova novela que dá seguimento ao sucesso exibido em 2012 tem estreia prevista para 2017.

Como revelado anteriormente pela coluna de Carla Bittencourt, do portal Léo Dias, o retorno de Adriana Esteves e Murilo Benício como Carminha e Tufão é esperado, assim como o de outros personagens queridos.

Avenida Brasil 2: Eliane Giardini e Marcos Caruso podem estar na sequência

Intérpretes do casal Muricy e Leleco em "Avenida Brasil", Eliane Giardini e Marcos Caruso estão confirmados na trama, segundo a colunista Carla Bittencourt.

Para participar da sequência, que ainda não tem título oficial, Eliane teria, inclusive, desfalcado o elenco de "Quem Ama Cuida", novela de Walcyer Carrasco com estreia prevista para 2026. 

A atriz chegou a falar sobre a trama em um evento em São Paulo, mas voltou atrás nas redes sociais e desmentiu que a produção da sequência estivesse confirmada. 

No fim de "Avenida Brasil", após várias idas e vindas, Muricy e Leleco, pais de Tufão (Murilo Benício), se reconciliaram.

Durante a trama, eles chegaram a se envolver, respectivamente, com Adauto (Juliano Cazarré) e Tessália (Débora Nascimento), mas terminaram a trama juntos.

