Obcecada, Globo anuncia versão turca de Avenida Brasil
Clique aqui e escute a matéria
A Globo vai exibir a versão turca de Avenida Brasil em sua plataforma de streaming Globoplay. A emissora vai aproveitar o burburinho causado pela suposta continuação de uma versão brasileira da trama, que tomou conta da web.
Intitulada por Leyla-Sombras do Passado, a trama conta com grandes artistas turcos, como Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz e Cemre Baysel, que faz a grande protagonista da trama. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a trama estreia dia 24 de novembro na plataforma de streaming, com episódios inéditos todas as segundas-feiras.
Não para por aí. A Globo também vai exibir a trama turca em seu canal fechado Globoplay Novelas, antigo Viva. Por lá, a novela vai chegar um pouco mais tarde, dia 15 de dezembro. E será exibida de segunda a sábado e com reprises.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a versão turca de Avenida Brasil não fez um grande sucesso de audiência em outros países.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br