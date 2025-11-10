Eliane Giardini nega continuação de Avenida Brasil e confirma outra novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eliane Giardini, atriz, não confirmou sua participação em uma suposta continuação de Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro. Na rede social X, a estrela confessou que, até o momento, acertou uma participação em Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

“Sérgio querido, não há nada confirmado oficialmente. Ninguém me falou nada ainda. Eu só ouvi rumores. Por enquanto, minha única certeza é gravar Êta Mundo Melhor nas próximas semanas. Quando eu tiver algum convite oficial, te falo. Beijos”, respondeu a atriz, para o perfil de Sérgio Santos, o Zamenza.

Os rumores aumentaram depois que viralizou uma entrevista que ela concedeu no evento Em Primeira Pessoa, no Sesc-SP, e ela opinou sobre remakes e continuações de tramas.

“Quando é um remake, você sabe que aquela história é maravilhosa. No mínimo, vai fazer sucesso porque as pessoas odeiam e ficam comparando, que também é outra forma de sucesso. ‘Vale Tudo’ agora foi isso. A continuação é que me dá um pouco de medo, porque você vai mexer em algo de grande sucesso”, disse.

“A continuação é que me dá um pouco de medo, embora enquanto a gente estava fazendo [a novela], era tudo o que a gente queria: que tivesse uma continuação, que fizesse uma família Soprano com a família Tufão”, confessou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br