Que horas Três Graças começa hoje (07/11)? Arminda e Ferette armam contra Josefa
Arminda e Ferette decidem dar remédios falsos a Josefa em "Três Graças"! Confira o que vem aí no capítulo desta sexta (7) e horário.
"Três Graças" continua surpreendendo o público!
No capítulo desta sexta-feira (07/11), Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) decidem dar remédios falsos a Josefa (Arlete Salles). Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (07/11)
Raul marca encontro com Joélly para revelar que Bagdá esteve em sua casa. Kellen fica preocupada ao saber que Joélly se encontrará com Raul no mirante e sugere que a amiga vá para uma sala na igreja. Ao ver a janela do quarto da escultura aberta, Arminda fica apavorada e conta para Ferrete que sua casa foi invadida. Arminda confirma para Ferrete que nada foi roubado do quarto das Três Graças. Joaquim insiste em dizer para Misael que não tem família, quando o amigo o critica por não ter defendido Joélly de ser ofendida por meninas da comunidade.
Raul pede ajuda a Joélly, sem saber o que fazer diante da ameaça que sofreu de Bagdá. Joélly deixa claro para Raul que está decidida sobre a gravidez. Ferrete e Arminda concordam em dar remédio falsificado para Josefa. Josefa comenta com Gerluce que acha estranho o fato de Macedo saber da relação de Paulinho com a cuidadora. Célio pede um emprego fixo a Macedo, em troca de contar o que viu na noite em que invadiram a casa de Arminda. Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro para comprar os remédios de Lígia, e se desespera ao notar que está presa no cômodo.
Resumo da novela Três Graças amanhã (08/11)
Gerluce decide devolver o dinheiro e consegue sair pela janela do quarto, observada por Célio. Cristiano registra o momento em que Gerluce sai do quarto das Três Graças pela janela. Samira conta a Raul sobre seu passado. Maggye convida Júnior para jantar em sua casa. Lígia diz a Joélly que a filha entenderá o motivo de Gerluce esconder a identidade de seu pai. O pastor avisa a Kellen que o pai de Joélly será liberado da prisão. Leonardo deixa claro a Viviane que está interessado nela. Lucélia observa Maggye conversando com Júnior. Josefa resiste ao remédio que Arminda a obriga a tomar. Gerluce se desespera ao encontrar Lígia desmaiada em casa.
Que horas começa Três Graças hoje (07/11)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta sexta-feira (07/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Globo Repórter.