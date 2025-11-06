Três Graças: Sophie Charlotte e Roberto Carlos cantam a música tema de Gerluce
Sophie Charlotte solta a voz ao lado do Rei! A atriz gravou mais uma parceria com o cantor para tema de Gerluce e Paulinho em "Três Graças".
Clique aqui e escute a matéria
"Três Graças" ganhará um reforço especial em sua trilha sonora!
Começa a ir ao ar o tema musical do principal casal da novela: Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).
Trata-se de uma regravação do sucesso "Proposta" (1973), de Roberto e Erasmo Carlos, regravada pelo próprio Rei ao lado de ninguém menos que Sophie Charlotte
A música estreia na novela justamente para embalar o primeiro beijo entre Gerluce e Paulinho, e passa a acompanhar o casal na trama.
Ver essa foto no Instagram
Sophie e Roberto já cantaram juntos em 2014, no especial de fim de ano do cantor, em performance da música "Sua Estupidez". A artista também cantou a música na novela "O Rebu".
Além disso, Sophie já soltou a voz em aberturas de novelas que estrelou. Em "Os Dias Eram Assim" (2017), regravou "Aos Nossos Filhos", de Ivan Lins, ao lado de Renato Góes, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira e Maria Casadevall.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Já em 2023, Sophie regravou o samba "As Rosas Não Falam", de Cartola, para a abertura de "Todas as Flores", em dueto com Letícia Colin.
Trilha sonora de Três Graças
Segundo o Gshow, estas são as músicas que compõem a trilha sonora da novela:
Nacional
- "Clareou" - Negra Li e Thiaguinho (tema de abertura)
- "Gente Feliz" - Vanessa da Mata e BaianaSystem
- "O Que é o Amor" - Péricles
- "De Quem é a Culpa?" - Cristiano Araújo e Marília Mendonça
- "Veludo Marrom" - Liniker
- "Agenda Rabiscada" - Milionário & José Rico
- "Paraíso" - Ludmilla
- "Relicário" - AnaVitória
- "Busco a Meta" - MC Tuto, Mc Joãozinho, MC Vine7, Pê Leal, MC Dkziin, MC Jottak, MC Nego União e DJ Oreia
- "Tá Chorando Por Quê?" - César Menotti & Fabiano
- "Menino de Papel" - Daniela Araújo, Hungria e André Nine
- "Pontes Indestrutíveis" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- "Perfeito Par" - Belo
Internacional
- "By Your Side" - John Legend
- "Criminal" - Meghan Trainor
- "Easy Lover" - Miley Cyrus
- "You Deserve" - Peggy Lee
- "I Feel Like I'm Drowning" - Two Feet
- "Unholy War" - Jacob Banks
- "Next Summer" - Damiano David
- "Heartbeats" - José González
- "Feet Don't Fail Me Now" - Joy Crookes
- "Anxiety" - Doechii