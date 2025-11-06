Três Graças: Sophie Charlotte e Roberto Carlos cantam a música tema de Gerluce

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sophie Charlotte solta a voz ao lado do Rei! A atriz gravou mais uma parceria com o cantor para tema de Gerluce e Paulinho em "Três Graças".

"Três Graças" ganhará um reforço especial em sua trilha sonora!

Começa a ir ao ar o tema musical do principal casal da novela: Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).

Trata-se de uma regravação do sucesso "Proposta" (1973), de Roberto e Erasmo Carlos, regravada pelo próprio Rei ao lado de ninguém menos que Sophie Charlotte

A música estreia na novela justamente para embalar o primeiro beijo entre Gerluce e Paulinho, e passa a acompanhar o casal na trama.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)





Sophie e Roberto já cantaram juntos em 2014, no especial de fim de ano do cantor, em performance da música "Sua Estupidez". A artista também cantou a música na novela "O Rebu".

Além disso, Sophie já soltou a voz em aberturas de novelas que estrelou. Em "Os Dias Eram Assim" (2017), regravou "Aos Nossos Filhos", de Ivan Lins, ao lado de Renato Góes, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira e Maria Casadevall.

Já em 2023, Sophie regravou o samba "As Rosas Não Falam", de Cartola, para a abertura de "Todas as Flores", em dueto com Letícia Colin.

Trilha sonora de Três Graças

Segundo o Gshow, estas são as músicas que compõem a trilha sonora da novela:

Nacional

"Clareou" - Negra Li e Thiaguinho (tema de abertura)

"Gente Feliz" - Vanessa da Mata e BaianaSystem



"O Que é o Amor" - Péricles



"De Quem é a Culpa?" - Cristiano Araújo e Marília Mendonça



"Veludo Marrom" - Liniker



"Agenda Rabiscada" - Milionário & José Rico



"Paraíso" - Ludmilla



"Relicário" - AnaVitória



"Busco a Meta" - MC Tuto, Mc Joãozinho, MC Vine7, Pê Leal, MC Dkziin, MC Jottak, MC Nego União e DJ Oreia



"Tá Chorando Por Quê?" - César Menotti & Fabiano



"Menino de Papel" - Daniela Araújo, Hungria e André Nine



"Pontes Indestrutíveis" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê



"Perfeito Par" - Belo



Internacional