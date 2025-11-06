fechar
Três Graças: Sophie Charlotte e Roberto Carlos cantam a música tema de Gerluce

Sophie Charlotte solta a voz ao lado do Rei! A atriz gravou mais uma parceria com o cantor para tema de Gerluce e Paulinho em "Três Graças".

Por Thallys Menezes Publicado em 06/11/2025 às 22:01
Sophie Charlotte e Roberto Carlos
Sophie Charlotte e Roberto Carlos - Divulgação

"Três Graças" ganhará um reforço especial em sua trilha sonora!

Começa a ir ao ar o tema musical do principal casal da novela: Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).

Trata-se de uma regravação do sucesso "Proposta" (1973), de Roberto e Erasmo Carlos, regravada pelo próprio Rei ao lado de ninguém menos que Sophie Charlotte

A música estreia na novela justamente para embalar o primeiro beijo entre Gerluce e Paulinho, e passa a acompanhar o casal na trama.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)


Sophie e Roberto já cantaram juntos em 2014, no especial de fim de ano do cantor, em performance da música "Sua Estupidez". A artista também cantou a música na novela "O Rebu".

Além disso, Sophie já soltou a voz em aberturas de novelas que estrelou. Em "Os Dias Eram Assim" (2017), regravou "Aos Nossos Filhos", de Ivan Lins, ao lado de Renato Góes, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira e Maria Casadevall.

Já em 2023, Sophie regravou o samba "As Rosas Não Falam", de Cartola, para a abertura de "Todas as Flores", em dueto com Letícia Colin.

Trilha sonora de Três Graças

Segundo o Gshow, estas são as músicas que compõem a trilha sonora da novela: 

Nacional

  • "Clareou" - Negra Li e Thiaguinho (tema de abertura)
  • "Gente Feliz" - Vanessa da Mata e BaianaSystem
  • "O Que é o Amor" - Péricles
  • "De Quem é a Culpa?" - Cristiano Araújo e Marília Mendonça
  • "Veludo Marrom" - Liniker
  • "Agenda Rabiscada" - Milionário & José Rico
  • "Paraíso" - Ludmilla
  • "Relicário" - AnaVitória
  • "Busco a Meta" - MC Tuto, Mc Joãozinho, MC Vine7, Pê Leal, MC Dkziin, MC Jottak, MC Nego União e DJ Oreia
  • "Tá Chorando Por Quê?" - César Menotti & Fabiano
  • "Menino de Papel" - Daniela Araújo, Hungria e André Nine
  • "Pontes Indestrutíveis" - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • "Perfeito Par" - Belo

Internacional

  • "By Your Side" - John Legend
  • "Criminal" - Meghan Trainor
  • "Easy Lover" - Miley Cyrus
  • "You Deserve" - Peggy Lee
  • "I Feel Like I'm Drowning" - Two Feet
  • "Unholy War" - Jacob Banks
  • "Next Summer" - Damiano David
  • "Heartbeats" - José González
  • "Feet Don't Fail Me Now" - Joy Crookes
  • "Anxiety" - Doechii

