Que horas começa Três Graças, nova novela das 9? Veja horário de hoje (21/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Três Graças" chegou com repercussão positiva na Rede Globo. Saiba o que esperar da história de Gerluce, Joelly e Lígia em mais um capítulo.

Clique aqui e escute a matéria

"Três Graças" chegou com tudo ao horário nobre da Globo!

Escrita por Aguinaldo Silva, de sucessos como "Império" e "Fina Estampa", a novela que substitui "Vale Tudo" chegou arrancando elogios online, mesmo com audiência modesta.

A trama já começou com força total, mostrando a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) sendo flagrada pela patroa Arminda (Grazi Massafera) espiando sua misteriosa escultura.

Confira horário e resumo do dia!

Resumo Três Graças hoje (21/10)

Arminda repreende Gerluce com severidade. Josefa conta a história da escultura das Três Graças para Gerluce. Raul fica assustado com a possibilidade de ser pai. Raul relembra como conheceu Joélly, ao entrar na casa de Lígia. Uma cliente da farmácia comenta com Viviane que os remédios cedidos pela Fundação Ferette não fazem efeito. Viviane avisa a Edilberto que muita gente que toma os remédios da fundação tem piorado.

Zenilda conta a Arminda que desconfia que o marido tenha uma amante. Lorena tem um olhar crítico para sua família. Macedo manda Edilberto cuidar de Misael ao ver o viúvo xingando Ferette na porta do evento em homenagem ao dono da fundação. Joélly avisa a Gerluce que seguirá com a gravidez e não contará quem é o pai de seu filho. Edilberto atropela Misael propositalmente. Xênica registra o entusiasmo de Arminda após a homenagem a Ferette. Gerluce diz que rezará para que a criança seja uma menina.

Horário Três Graças hoje (21/10)

"Três Graças" começa às 21h20 desta terça-feira (21), após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar a série documental "Vida de Rodeio".

Audiência Três Graças

O primeiro capítulo de "Três Graças" registrou 24 pontos de audiência no Kantar Ibope em São Paulo, mesmos números de "Vale tudo".

Até o momento, a pior estreia da história do horário é a de "Mania de Você", que teve 23 pontos. Os números de São Paulo são usados como principal referência para o mercado publicitário.