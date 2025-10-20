fechar
Globo divulga abertura da novela Três Graças, mas internautas pedem mudança na música

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/10/2025 às 16:56
A Globo divulgou nesta segunda-feira (20) a abertura oficial da novela Três Graças, que estreia hoje após o Jornal Nacional. A canção escolhida para a vinheta foi Clareou, na voz de Thiaguinho e Negra Li, selecionada por transmitir uma mensagem de esperança e renovação, temas centrais da trama.

A reação do público, porém, foi dividida. Enquanto muitos noveleiros elogiaram a abertura, outros pediram mudanças na música. Alguns sugeriram a versão original de Clareou, interpretada por Diogo Nogueira e Xande de Pilares, como mais adequada.

Outros apontaram Maria Maria, de Milton Nascimento, preferencialmente na versão de Elis Regina, como uma alternativa mais forte para a abertura.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), fãs compartilharam edições substituindo a música da Globo por essas opções. Entre os comentários, destacam-se: “Amei MUITO, Glô!! Tô ansiosa pro novelão”, “Amei a abertura, Glô, tá um luxo”, “Eu fiz algo e ficou incrivelmente melhor!!! Petição pra música ser Maria Maria”, “A abertura na voz de Elis Regina. Mil vezes melhor”.

A expectativa agora é ver se a Globo manterá a versão escolhida ou se levará em consideração o clamor dos fãs para a estreia de Três Graças.

