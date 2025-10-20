Belo admite que quer ‘surfar’ na fama que Três Graças pode oferecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Belo, o Misael de Três Graças, não esconde sua expectativa para o sucesso da trama de Aguinaldo Silva, afinal, é a sua primeira novela e ainda mais no horário nobre da Globo.

“É uma nova fase da minha carreira e da minha vida. Estou muito feliz, de coração. Tudo tem sido especial. Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar”, confessou em entrevista para a Folha de S. Paulo.

Na trama, Misael é um homem humilde que vê sua esposa morrer após ter o remédio falsificado pela Fundação de Ferrete (Murilo Benício), o grande vilão da trama. “Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade”, prometeu.

Apesar da alegria, Belo admite que tem consciência da grande responsabilidade. “Tudo é difícil quando é a primeira vez. A atuação exige outra entrega, outro tempo, outro corpo. No começo, dá aquele frio na barriga, claro, mas estou me jogando com a mesma paixão que sempre tive pela música”, disse.

