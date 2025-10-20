Globo define diretor da nova novela escrita por Mario Teixeira, de ‘No Rancho Fundo’
A Globo está acertando detalhes em torno das suas próximas novelas nas respectivas faixas das seis, das sete e das nove. Mario Teixeira, um dos autores que conquistou o prestígio do canal, já possui um projeto definido.
Segundo informações do jornal O Globo, Allan Fiterman, que atualmente atua como diretor de Dona de Mim, foi definido como diretor artístico da próxima história das seis do autor, que recebeu o título proviósrio de Terra da Garoa.
A expectativa é de que o ator e o diretor repitam a parceria de sucesso que fizeram em Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024). Caso tudo permaneça como esperado, a obra será veiculada entre novembro de 2026 e junho de 2027.
Até então, foi revelado que Terra da Garoa narrará a história de uma mulher sertaneja que partirá para São Paulo em busca do marido desaparecido o reencontra rico e completamente mudado enquanto pessoa. O elenco, por sua vez, ainda não começou a ser definido.
