Belo fala sobre inspiração no pai falecido para estreia na novelas em ‘Três Graças’
Clique aqui e escute a matéria
Belo integra o elenco de Três Graças, a nova novela das nove da Globo, que estreia nesta segunda-feira (20). Na trama de Aguinaldo Silva, o cantor emplaca seu primeiro trabalho como ator em um folhetim, na pele de Misael, um homem honesto, que se torna viúvo por conta da ganância de Ferette (Murilo Benício).
Em entrevista ao jornal Extra, o artista afirmou ter se inspirado no próprio pai para encarnar o personagem. “Vi muito Misael na minha vida, sabe? Morei na periferia, como ele, com pessoas se ajudando. (…) Meu pai ia lá e fazia o serviço. Misael é o cara que faz tudo. É uma figura importante na comunidade. Ele entra num senso de justiça, mas se entrega para a bebida, assim como meu pai, que morreu de cirrose hepática. Bebia muito. Já eu nunca bebi”, detalhou.
Belo, pro sua vez, também lembrou uma fase difícil vivenciada com o pai. “Foi na fase final, quando ele já não conseguia mais sair da bebida, e a cirrose afetou de verdade. A gente começou a correr para aposentá-lo. Ele trabalhava numa empresa há muitos anos como pedreiro e encarregado geral. (…) Ele foi de Minas para São Paulo bem humilde, com dois filhos… Construir tudo o que construiu com humildade, sendo analfabeto… Deu vida digna pra gente”, relembrou o cantor.
Em meio às gravações de Três Graças, Belo tenta conciliar com sua agenda lotada de shows. Para dar conta da demanda gigantesca, o artista detalhou como têm feito. “Tenho uma aeronave, então consigo cumprir minhas atividades. Se eu não tivesse essa logística, seria impossível”, disse.
VEJA MAIS: Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público
O post Belo fala sobre inspiração no pai falecido para estreia na novelas em ‘Três Graças’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.