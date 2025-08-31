"A Escrava Isaura" volta a ser exibida na TV Record nesta segunda
Novela que adapta o livro de Bernardo Guimarães vai voltar a passar na emissora a partir das 15h30. Confira mais sobre a trama e saiba os detalhes
“A Escrava Isaura” será exibida novamente na TV Record a partir desta segunda-feira (1º), às 15h30 (horário de Brasília).
A novela é uma adaptação do livro de Bernardo Guimarães e é produzida pela Record. A adaptação da trama foi escrita por Tiago Santiago e Anamaria Nunes, com roteiro final de Santiago e direção geral de Herval Rossano.
Qual é a história de A Escrava Isaura?
A Escrava Isaura narra a vida de uma escrava de pele clara, nascida em 1835, filha da escrava Juliana e do feitor Miguel.
Isaura é criada pela Comendadora Gertrudes, que sempre a tratou como filha. Apesar de receber uma educação privilegiada, ela se torna escrava do Comendador Almeida.
A história avança para 1854, quando Isaura se torna uma bela jovem de 19 anos. Sua vida muda completamente com a chegada de Leôncio, o filho do Comendador, que se apaixona por ela e a persegue, mesmo após se casar.
Após a morte de Gertrudes e do Comendador Almeida, Leôncio queima o testamento que daria a liberdade a Isaura. A vida da protagonista se torna um tormento.