Novela | Notícia

Êta Mundo Melhor: Sandra fica com uma mulher? Vilã desperta paixão de nova personagem

"Êta Mundo Melhor!" voltará a contar com as maldades de Sandra em breve! A vilã contará com uma admiradora especial que pode dar o que falar.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/08/2025 às 15:21 | Atualizado em 29/08/2025 às 15:25
Sandra, de Êta Mundo Bom! e Êta Mundo Melhor!
Sandra, de Êta Mundo Bom! e Êta Mundo Melhor!

O retorno de Sandra (Flávia Alessandra) em "Êta Mundo Melhor!" pode guardar muitas surpresas para os espectadores.

A grande vilã da novela deve voltar a aparecer em breve, vivendo em um castelo na França. Além disso, ela contará com uma companhia surpreendente.

Sandra desperta a paixão de Inês

Vivendo em Paris, Sandra despertará o interesse da golpista portuguesa Inês (Joana Solnado). A viã flagra a outra mulher batendo carteiras e resolve chamá-la para ser sua cumplice, revela a coluna de Carla Bittencourt.

Na novela, será mostrado o quanto Inês nutre uma admiração e interesse por Sandra. A nova personagem chegará a dizer "enamoradinha" pela irmã de Celso (Rainer Cadete).

Sandra se aproveitará da devoção de Inês para controlá-la e usá-la em seus planos, revela a colunista.

Após o envenenamento do noivo de Sandra, orquestrado por ela, as duas fugirão para o Brasil, onde a malvada buscará colocar em prática seus planos de vingança contra Candinho (Sérgio Guizé) e todos que entraram em seu caminho na trama até o momento.

Quando Sandra volta a Êta Mundo Melhor?

Sumida desde o capítulo 13 da novela, Sandra voltará a aparecer no capítulo previsto para ir ao ar no dia 11 de setembro.

Ainda não foi divulgado se a personagem seguirá na trama até o fim, previsto para fevereiro de 2026.

Sonia Abrão defende Taís Araújo após atriz mostrar insatisfação com Manuela Dias
Samantha Jones, a Ana Clara de ‘Vale Tudo’, fala sobre bissexualidade e namoro com atriz
