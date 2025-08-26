Êta Mundo Melhor: Após tentar matar o marido, Sandra volta ao Brasil
A malvada de "Êta Mundo Melhor!" está de volta! Sandra (Flávia Alessandra) retornará à novela das seis em breve em busca de vingança.
A vilã, que havia sumido após as primeiras semanas da trama, voltará a dar as caras de forma matadora. Após tentar matar o marido logo após o casamento, a malvada arma um retorno surpreendente ao Brasil.
Sandra volta à novela vivendo em um luxuoso castelo em Paris, após armar sua fuga para a Europa, mas a tranquilidade dura pouco.
A malvada tenta envenenar, seu marido, um barão europeu (Jaime Leibovitch), e decide deixar o continente, revela o portal Léo Dias.
Antes da fuga, ela leva consigo um anel de alto valor do nobre, o que lhe garante recursos para viajar e colocar de pé seus novos planos.
Disfarçada, desembarca em São Paulo determinada a retomar suas ambições. Mesmo quase sendo reconhecida por Araújo (Flávio Tolezani), ela consegue despistá-lo e segue com seu projeto de vingança.
Sandra pretende se reaproximar de Celso (Rainer Cadete) e de Ernesto (Eriberto Leão), com quem planeja retomar a parceria criminosa. Ao lado da amiga e comparsa Inês (Joana Solnado), ela promete pôr fogo na trama.
A volta de Sandra está prevista para o capítulo do dia 11 de setembro.