Êta Mundo Melhor: Após tentar matar o marido, Sandra volta ao Brasil

A malvada de "Êta Mundo Melhor!" está de volta! Sandra (Flávia Alessandra) retornará à novela das seis em breve em busca de vingança.

Sandra (Flávia Alessandra) voltará a movimentar a trama de "Êta Mundo Melhor!" em breve!

A vilã, que havia sumido após as primeiras semanas da trama, voltará a dar as caras de forma matadora. Após tentar matar o marido logo após o casamento, a malvada arma um retorno surpreendente ao Brasil.

Sandra volta à novela vivendo em um luxuoso castelo em Paris, após armar sua fuga para a Europa, mas a tranquilidade dura pouco.

A malvada tenta envenenar, seu marido, um barão europeu (Jaime Leibovitch), e decide deixar o continente, revela o portal Léo Dias.

Antes da fuga, ela leva consigo um anel de alto valor do nobre, o que lhe garante recursos para viajar e colocar de pé seus novos planos.

Disfarçada, desembarca em São Paulo determinada a retomar suas ambições. Mesmo quase sendo reconhecida por Araújo (Flávio Tolezani), ela consegue despistá-lo e segue com seu projeto de vingança.

Sandra pretende se reaproximar de Celso (Rainer Cadete) e de Ernesto (Eriberto Leão), com quem planeja retomar a parceria criminosa. Ao lado da amiga e comparsa Inês (Joana Solnado), ela promete pôr fogo na trama.

A volta de Sandra está prevista para o capítulo do dia 11 de setembro.