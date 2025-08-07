Horário Êta Mundo Melhor hoje (07/08): Novidades na história de Candinho e Samir!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candinho e companhia retornam para mais um capítulo de "Êta Mundo Melhor!"; confira o horário e o resumo completo do capítulo desta quinta (07/08).

A busca de Candinho pelo filho continua em "Êta Mundo Melhor!"

O protagonista de Sérgio Guizé segue sendo alvo das tramoias de Zulma (Heloísa Perissé) e Celso (Rainer Cadete). Confira resumo e horário do capítulo da vez!

Resumo Êta Mundo Melhor - Quinta-feira (07/08)

Capítulo de quinta-feira (07/08)



Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino.

Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino.

Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Os acontecimentos estão sujeitos a mudança por conta da edição da novela.

Que horas passa Êta Mundo Melhor hoje (07/08)?



Nesta quinta (07), a novela começa às 18h05, após "A Viagem". O horário é uma previsão e está sujeito a alterações por parte da emissora.