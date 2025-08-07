fechar
História de Amor: Paula vai perder o bebê? Saiba o que acontece com a personagem

Personagem interpretada por Carolina Ferraz descobrirá que está grávida em breve na novela que está reprisando na TV Globo. Saiba o que acontecerá

Por Marilia Pessoa Publicado em 07/08/2025 às 16:54
Paula em História de Amor
Paula em História de Amor - Reprodução/TV Globo

O que vai acontecer com Paula na novela História de Amor? A personagem de Carolina Ferraz descobrirá a gravidez em breve na trama, mas outra reviravolta está chegando na reprise.

Helena (Regina Duarte) fica sabendo sobre a gravidez de Paula e decide conversar com Sheila (Lilia Cabral) sobre como está se sentindo.

Sheila decide dar um calmante para a mãe de Joyce (Carla Marins) e vai tomar uma atitude chocante.

Sheila, dirigindo um carro, seguirá Paula no estacionamento de um shopping. Paula vai correr assustada e será atropelada por outro veículo.

Sheila vai chamar a ambulância para socorrer Paula. A mulher contará a Carlos que Paula perdeu a criança que esperava.

Como é o final de Paula em História de Amor?

No fim da novela 'História de Amor', Paula decide viajar para os Estados Unidos. Ela vai conhecer um milionário no aeroporto.

