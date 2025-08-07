História de Amor: Paula vai perder o bebê? Saiba o que acontece com a personagem
Personagem interpretada por Carolina Ferraz descobrirá que está grávida em breve na novela que está reprisando na TV Globo. Saiba o que acontecerá
O que vai acontecer com Paula na novela História de Amor? A personagem de Carolina Ferraz descobrirá a gravidez em breve na trama, mas outra reviravolta está chegando na reprise.
Helena (Regina Duarte) fica sabendo sobre a gravidez de Paula e decide conversar com Sheila (Lilia Cabral) sobre como está se sentindo.
Sheila decide dar um calmante para a mãe de Joyce (Carla Marins) e vai tomar uma atitude chocante.
Sheila, dirigindo um carro, seguirá Paula no estacionamento de um shopping. Paula vai correr assustada e será atropelada por outro veículo.
Sheila vai chamar a ambulância para socorrer Paula. A mulher contará a Carlos que Paula perdeu a criança que esperava.
Como é o final de Paula em História de Amor?
No fim da novela 'História de Amor', Paula decide viajar para os Estados Unidos. Ela vai conhecer um milionário no aeroporto.